Першин и его жар-птица

«Я из Липецка приехал,

А точней, из Чамлыка,

С Новым годом вас поздравить

И сыграть вам матанька».

Эти незамысловатые строчки, рождённые в родных краях, прозвучали с экрана. Их исполнил наш земляк из Талицкого Чамлыка Виктор Павлович ПЕРШИН. Заслуженный работник культуры России, истинный хранитель народного творчества, он почти три десятилетия стоял у руля культурной жизни Добринского района. А это огромное число событий и судеб, сотни встреч, в которые Виктор Павлович вкладывал душу и безграничную любовь к народной традиции.

СЛУЖИТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Виктор Павлович Першин не просто руководил, а жил и живёт русской культурой. Пел, играл, собирал, передавал и передаёт то, что делает нас, русских, нами. Матаня в его исполнении — не просто частушки.

Это голос малой родины, память о доме, о заснеженных улицах Чамлыка, о теплоте человеческих сердец, о которых спешит рассказать всем. Потому и является основателем международного фестиваля песни «Поёт гармонь над Битюгом».

И участвовал В.П. Першин не только в новогодней передаче Всероссийского русского народного канала «Жар-птица», но и до того на телевидение не раз выезжал. К примеру, на фестивале «Русская тройка» в минувшем году стал лауреатом 1-й степени. Там земляк сыграл частушки и спел песню Валерия Сёмина «Сельский Дом культуры». И ему как победителю вручили сертификат на участие в праздничном выпуске.

— Нас снимали два дня, много народу со всей страны приехало, — вспоминает собеседник, — вообще-то, я уже 4 раза выступал на телевидении. «Жар-птица» мне близка тем, что пропагандирует русское народное творчество. Играю для души, поэтому на съёмках не волнуюсь. Знаю: только заиграет гармонист матанечку, она тут же откликается в душе зрителей.

— Что лично для Вас значит участие в этой передаче? — задаю вопрос Виктору Павловичу. — Оно как-то повлияло на Вашу жизнь?

— Пока ноги ходят, буду служить любимой русской песне и задорной частушечке. Одним словом, продолжу служить любимой культуре, пока живу. Жизнь такая короткая, в ней очень много печали. И надо стараться дарить людям радость. Я доволен в своей жизни тем, что могу её подарить зрителям, как и мои друзья-единомышленники. Знаком со многими знаменитостями, дружу с Валерием Сёминым. Вместе с ним, когда у него были гастроли в Липецке, выступал на сцене. Разве это не счастье?! Валеру знает и любит вся страна. Что касается «Жар-птицы», то это тоже определённый этап моей жизни: с экрана на всю страну могу показать, что ношу своё звание заслуженного работника культуры не просто так — стараюсь донести до души каждого человека, как прекрасна наша народная музыка и песня.

«НУ КУПИТЕ МНЕ ГАРМОШКУ!»

Минувший год был богатым на урожаи юбилеев у В.П. Першина: ему самому 70 исполнилось, 55 лет, как он зажигает баянистом-гармонистом, и 45-летие совместной жизни они отметили с супругой в 2025-м. У них трое взрослых детей и 8 внуков. Но обо всём — по порядку.

Галина и Виктор Першины были свидетелями на свадьбе у друзей, а через год, в 1980-м, создали свою семью.

— Дома у нас в моём детстве всегда звучали балалайка, гитара, баян, — рассказывает известный в районе музыкант. — Я родился через 10 лет после войны, самым последним из 7 детей. Жили бедно, как и все кругом, но самое страшное всё-таки было позади. Папа Павел Андреевич, инвалид войны, с фронта привёз аккордеон моему брату Александру, он на 17 лет старше меня. Средний брат Альберт учился в Липецке в техникуме, играл на гитаре и пел в хоре «Трудовые резервы». Сестра Мария тоже пела в хоре Новолипецкого комбината. Потом уехала в Москву. Одним словом, у нас всегда звучали песни. Родители любили протяжные.

На балалайке герой рано научился. У его лучшего друга Виктора Носонова уже была гармошка, и тот удивлял девчонок игрой про «Золотые горы». Першину так это тоже захотелось!

— И я просто заумолял родителей: «Ну купите мне гармошку!». Нас — семеро. У мамы Ольги Михайловны пенсия тогда была 9 рублей, у отца — 21. Шиковать не с чего. И всё же они, собрав последние гроши, купили мне гармонь. Аж за 55 рублей! Целое состояние стоила. Папа тогда попросил меня: «Сынок, выучи для меня страдания». Судьба у него нелёгкая была: в 7 остался без мамы, в 13 — круглой сиротой, тяжело ранили под Кёнигсбергом, лишь на 13-е сутки в себя пришёл… И тем не менее отец был весёлым человеком по жизни, настоящим оптимистом.

В 10-м классе наш герой уже запросил инструмент посложнее — баян. Мама с папой снова поддержали, видя способности сына к музыке. Заказал посылторгом, через месяц прислали. И первая разученная песня — «Дунайские волны».

Семейные праздники у Першиных проходили и проходят весело. Главный заводила – баянист Виктор.

ВЫСТУПАЛ В КРЕМЛЕ

После десятилетки не стал поступать в музыкальное, а выучился на электромонтёра. Ушёл в армию, где на всех армейских праздниках и торжествах выступал с баяном на сцене.

После армии решил получить высшее образование: окончил индустриально-педагогический факультет Липецкого пединститута. Но про музыку и там не забывал. Талантливого парня приняли в знаменитейший ансамбль русской песни «Россиянка», который в Липецке создали супруги Уваровы, авторы песни «Ой, мороз, мороз…».

С ансамблем Россиянка, с которым В.П. Першин гастролировал по Союзу, снимался в передаче Шире круг, выступал в Кремле и набрался много опыта.

— С коллективом мы объехали много уголков. В 1978-м отмечали в Союзе 375-летие воссоединения Украины с Россией, мы выезжали на гастроли в Винницкую область. Как нас там встречали! Не знали куда посадить. В том же году хоровое общество отмечало 100-летие, и нас пригласили выступать на Кремлёвской сцене. А потом была запись телепередачи «Шире круг!» в 1979-м. Одни концерты и гастроли!

Виктор Павлович Першин (2-й справа) – основатель международного фестиваля народной песни Поёт гармонь над Битюгом и постоянный участник концертов Играй, гармонь!.

После института герой стал трудиться по специальности в Талицкой школе. Годы работы в «Россиянке» дали огромный опыт. И он создал свой музыкальный детский коллектив. В 1984-м после смотра-конкурса художественной самодеятельности Виктора заметили в районном отделе культуры и пригласили на должность директора Талицкого ДК. В 1990-м талантливого руководителя оценили уже в райкоме партии. И с той поры 28 лет В.П. Першин стоял у руля культуры района.

— Как специалист могу твёрдо сказать: в нашем Добринском районе столько талантливых людей! Настоящие самородки здесь проживают. Надо только чуточку повнимательнее быть к своим землякам.

В.П. Першин, будучи начальником отдела культуры, встречал лично всех артистов, выступавших на районной сцене. На фото – заслуженная артистка РФ Любовь Руденко.

Актриса Людмила Зайцева поёт дуэтом с Першиным.

Но уж знаменитостей из Москвы (ранее особенно часто выступали на добринской сцене известные актёры кино) руководитель отдела культуры обязательно встречал не только с хлебом-солью, но и с баяном. Столько снимков в его архиве! Например, вспоминается один из них, где Виктор Павлович поёт вместе с актрисой Людмилой Зайцевой (сержант Кирьянова в фильме «А зори здесь тихие», мама главной героини в «Маленькой Вере» и т.д.). На другом фото начальник отдела культуры торжественно встречает актрису Любовь Руденко (сериалы «Тайга», «Жизнь Клима Самгина», фильмы «Молодожёны», «Врач» и т.д., мама актёра Анатолия Руденко). Вместе со своими коллегами В.П. Першин тепло, по-добрински принимал москвичей. И потом они, довольные, возвращались обратно.

Момент вручения Виктору Павловичу Першину почётного диплома и премии «Хранитель традиций».

«Я СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

— Моя супруга Галина Ивановна — коллега по образованию. Она учитель математики Талицкой школы. Приехала к нам по распределению, так здесь и осталась. Её подруга выходила замуж за моего лучшего друга в 1979-м. Мы на свадьбе у них были свидетелями. А 2-го мая 1980-го уже состоялось наше торжество. В 2025-м отметили 45-летие совместной жизни. Я горжусь своей семьёй. У нас трое прекрасных детей и восемь замечательных внуков. Старшая дочь Ольга проживает в Санкт-Петербурге, она врач-эпидемиолог, сыновья Евгений и Павел по образованию педагоги, средний проживает в столице, младший — в Липецке. Нам с Галиной в минувшем году в областном правительстве вручили медаль «За любовь и верность» — этим можно тоже гордиться.

Супруги Галина Ивановна и Виктор Павлович Першины в окружении детей и внуков. Их браку 45 лет.

— Обратила внимание: младшего сына Вы назвали в честь своего отца Павлом, а никто из внуков по Вашим музыкальным стопам не направился? — интересуюсь у дедушки.

— Оба ребёнка дочери обучаются в музыкальной школе. Внук Илья играет на балалайке, внучка София — на флейте, уже побеждает в различных конкурсах. Думаю, они продолжат моё дело. А в молодости в «Россиянке» я и на балалайке с гармонью играл, и на свирели с жалейкой…

Супруги Галина и Виктор Першины в минувшем году стали обладателями медали За любовь и верность, какую им вручили в областном правительстве.

— У своих героев обязательно спрашиваю, чем они занимаются на досуге, Ваша же работа, по-моему, и есть одновременно хобби или ещё что-то в арсенале имеете? — вновь спрашиваю у В.П. Першина.

— Ранее таких занятий, конечно, было больше. До 60 лет играл в волейбол. Любовь к мячу — из детства. Тогда в нашем селе целых 5 команд насчитывалось, не пустовали две волейбольные площадки. Летом баталии шли до темноты, пока мяч виден. Увлекался в юности фотографией. И сам себе за это благодарен: столько моментов жизни запечатлено! До последней поры занимался пчеловодством: такие трудяги пчёлки! Вот бы у них людям поучиться. Но пришлось с ними попрощаться: стали часто болеть, а последние и вовсе улетели. Заводить снова пока не готов. Так что из спорта теперь остался бильярд, а из творческих увлечений — одно и неизменное: мой баян и русская песня. Вообще, я счастливый человек.

— Можете сказать, что поймали жар-птицу за хвост?

— Утверждаю, — весело ответил он.

— Спасибо, Виктор Павлович, за песню, за труд, за свет, что дарите людям.