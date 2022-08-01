Выставка живописных произведений «Джаз предместий приветствует нас» Вячеслава Канищева проходит в Липецком областном выставочном зале. Это художник, виртуозно сочетающий творческую и педагогическую деятельность, сообщили в управлении культуры и туризма региона.

«Умение не просто передать, а именно прочувствовать душой живопись, позволяет Вячеславу Михайловичу создавать красочные импровизации. Его любовь к музыке определила главное направление творчества. Тема свободной музыки, джазовой импровизации – первая ассоциация, возникающая у зрителя, попавшего в экспозиционное пространство выставки», – отметили в управлении культуры и туризма.

«В юные годы я слушал Луи Армстронга, Эллу Фицджеральд, и влюбился в джаз, – рассказал Вячеслав Канищев. – В училище я играл на банджо и электрогитаре в квартете – шейки и рок. И для меня музыка и живопись на всю жизнь слились воедино». Ранние работы художника несут оттенок музыкальной свободы, в них присутствует экспрессионистический отзвук и желание писать чистым цветом, палитра это сам холст, пятна, мазки – звуки. Интенсивность цвета, экспрессия, музыкальность живописного ритма, характерные качества творческой парадигмы художника. Созвучность с темой джазовой импровизации художник отождествляет с идеей собственного творчества свободного от искусствоведческих рамок и условных традиций, постоянного поиска живописной гармонии, добавили в управлении культуры и туризма.

«Для меня Вячеслав Канищев, пожалуй, самый любимый художник в Липецкой области, – поделился заместитель губернатора региона Анатолий Якутин. – У меня есть его работы, и я счастлив, что сегодня здесь собрались поклонники его творчества».

По словам экспертов, желание творить – вот что движет художником Вячеславом Канищевым. Необходимость выплеснуть на холст яркие чувства, эмоции, а также свободный от рамок абстрактный способ выражения художественной мысли сравнимы с музыкой джаза – такой же многогранной и непредсказуемой.

В экспозиции представлено около 40 работ художника, созданных в 2002-2022 годах. Выставка будет работать до 28 августа.