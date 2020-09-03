Перспективы расширения сотрудничества с Республикой Беларусь обсудили в администрации Липецкой области

В Липецкую область с двухдневным рабочим визитом прибыл руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Сергей Мисурагин. Он принял участие в заседании комитета Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» по сотрудничеству с Республикой Беларусь. В рамках заседания состоялись переговоры с липецкими бизнесменами, заинтересованными в поставках белорусской продукции и налаживании экспорта.

«Мы уделяем большое внимание расширению сотрудничества с Республикой Баларусь. – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область открыта для сотрудничества и может предоставить выгодные условия для ведения бизнеса».

В администрации Липецкой области состоялась встреча с руководителями ряда отраслевых управлений. Обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества, а также возможность подписания нового плана по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Липецкой областью и Республикой Беларусь на 2021-2022 годы.

Двухдневная программа визита делегации Республики Беларусь включает встречи с руководителями органов власти, посещение предприятий и переговоры о возможном сотрудничестве, а также участие в агропромышленной ярмарке «День Липецкого поля». Также Сергей Мисурагин посетит Елец, где проведёт переговоры в администрации города и встретится с руководством АО «Энергия».