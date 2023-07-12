Деловая программа отборочного (межрегионального) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», проходящего в эти дни в Липецкой области, среди множества запланированных интерактивных площадок включала и встречу руководителей региона с педагогическим сообществом. Заместители губернатора Липецкой области Анатолий Якутин и Игорь Кремнев, а также начальник областного управления образования и науки Инесса Шуйкова пообщались с представителями образовательных организаций, предприятий-партнеров, а также с экспертами чемпионата.

В формате дискуссии обсуждались вопросы развития Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Липецкой области. Кроме того, участники встречи посмотрели, как проводятся соревнования в регионе, посетив одну из площадок проведения чемпионата. «Чемпионат «Профессионалы» дает возможность конкурсантам проверить, насколько их знания и умения соответствуют современным стандартам и как они выглядят на фоне соперников из других регионов. Это полезный опыт», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отборочный (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» проходит в Липецкой области с 26 июня по 16 июля. Более 500 конкурсантов и экспертов из 70 регионов страны принимают участие в соревнованиях по пяти компетенциям: «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Экспедирование грузов», «Банковское дело» и «Лабораторный химический анализ» (основной состав и юниоры). Финал Чемпионата высоких технологий пройдет 18-22 сентября в Великом Новгороде, а финальные мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» – с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.