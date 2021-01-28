Инвестиционный форум состоялся сегодня в Елецком районе. В нём приняли участие представители органов власти, руководитель ОЭЗ «Липецк» и резиденты, реализующие проекты на территории муниципалитета, руководители предприятий, представители малого бизнеса. Были подведены итоги работы за 2020 год, состоялась презентация инвестиционных проектов, запуск которых намечен на 2021 год.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата. Мы нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы инвестиций», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Одним из основных спикеров выступил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев. Он рассказал о результатах работы елецкой площадки экономзоны и в диалоге с руководителями компаний выявил проблемные места, над которыми необходимо поработать в ближайшее время. Он сообщил, что на сегодняшний день на елецком участке ОЭЗ «Липецк» в общей сложности тринадцать резидентов, из них семь в 2020 году подписали соглашение с Липецкой областью, шесть разместятся именно на елецком участке. Благодаря новым резидентам уже создано более 250 рабочих мест, объём заявленных инвестиций около 20 млрд рублей, 5 млрд – уже вложенные средства.

«Не могу не отметить ещё один важный аспект – подготовку кадров для резидентов. Знаю, что сложности испытывает ряд крупных компаний, имеющих производство в Липецкой области. Потребность есть, и мы готовы воспитывать специалистов совместно с вузами региона и предприятиями. Чтобы жить, развиваться, применять свой талант на практике, вовсе не обязательно уезжать в другие регионы. Наша задача сделать так, чтобы кадровый вопрос не стал тормозом развития современных предприятий, а наоборот, помочь коренным жителям районов обеспечить достойный уровень жизни на местах», – отметил в своём выступлении Дмитрий Дударев.

Инвестиционный форум проводится в Елецком районе уже восьмой раз. Ежегодно здесь подводятся итоги и обсуждаются дальнейшие планы. Кроме того, площадка форума позволяет решать возникающие вопросы благодаря присутствию всех задействованных в инвестиционной активности муниципалитета лиц.