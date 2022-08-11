Рабочую встречу провели в Москве генеральный директор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» Роман Петрухин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мохаммед Ахмед Аль-Джабер. Во время заинтересованного диалога они обсудили возможные перспективы сотрудничества.

«Несмотря на то, что Липецкая область является небольшим регионом, у нас колоссальный опыт в промышленности. В частности, особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк» доверяют компании с мировым именем. Мы знаем, как работать с потенциальными и действующими инвесторами. Уверен, взаимовыгодное сотрудничество даст положительный эффект для наших стран», – отметил Роман Петрухин.

Особое внимание в беседе уделялось приоритетным направлениями взаимодействия. Это продовольственная безопасность, искусственный интеллект и высокие технологии. «В ОЭЗ «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. – Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».