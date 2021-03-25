В Белгороде в режиме видеоконференции состоялось заседание регионального координационного совета с участием начальника Юго-Восточной железной дороги Павла Иванова, представителей администраций Белгородской и Липецкой областей, а также крупнейших грузоотправителей этих регионов.

Стороны обсудили перспективы увеличения объемов вывоза продукции горно-обогатительных комбинатов и предприятий агропромышленного комплекса по железной дороге, а также методы развития транспортно-логистических услуг, сообщает пресс-центр ЮВЖД.

По словам Павла Иванова, в Белгородской и Липецкой областях формируется до 80% всех предъявляемых для перевозки по ЮВЖД грузов.

«Мы видим здесь хорошие перспективы для наращивания объемов отправлений железнодорожным транспортом как крупными грузоотправителями, так и предприятиями среднего и малого бизнеса», – подчеркнул руководитель магистрали.

На встрече было отмечено, что в 2021 году в Белгородском регионе ЮВЖД ожидается рост погрузки более чем на 10% за счет железной руды АО «Стойленский ГОК» и АО «Яковлевский ГОК», которые в настоящее время активно осваивают инвестиции, модернизируют оборудование и наращивают свои производственные мощности. Железнодорожники продолжат адресную работу с клиентами из среднего и малого бизнеса, реализуют с ними ряд совместных инфраструктурных проектов.