Сельское хозяйство стало сектором экономики с очень интенсивным потоком данных. Информация поступает от различных устройств, расположенных в поле, на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских платформ, поставщиков. Общие данные от различных участников производственной цепочки, собранные в одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить закономерности, применять современные научные методы обработки и на их основе принимать правильные решения, минимизирующие риски, улучшающие бизнес сельхозтоваропроизводителей. Так, за счет цифровизации отрасли растениеводства 2/3 самых важных факторов влияния на урожайность можно контролировать.

Для обсуждения вопросов внедрения цифровых технологий в АПК в управлении сельского хозяйства региона собрались представители компаний, производящих оборудование и программное обеспечение для сельхозпроизводства, руководители и специалисты сельхозпредприятий, эксперты в области цифровизации АПК и технологий точного сельского хозяйства.

Липецкая область была выбрана не случайно: по информации Минсельхоза РФ по итогам 2019 года наш регион был лидером среди субъектов, использующих элементы цифрового сельского хозяйства.

Примерами положительного эффекта внедрение цифровых технологий на территории области являются КФХ «Байгора», КХ «Речное», ООО «Сельхозинвест», ГК «Трио», ООО «ЛАПК».

Цифровизация сельского хозяйства Липецкой области осуществляется по нескольким направлениям: осуществление государственных услуг в электронном виде, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения современными цифровыми методами, оцифровка полей, внедрение системы точного земледелия и оснащение сельскохозяйственной техники спутниковыми системами навигации. Она способствует росту эффективности производства продукции и повышению качества всего комплекса проводимых работ, обеспечивающих сельскому хозяйству конкурентные преимущества.

Цифровая трансформация агропромышленного комплекса Липецкой области реализуется во взаимосвязи с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Минсельхоз РФ в текущем году вводит в эксплуатацию информационную систему цифровых сервисов АПК.

Информационная система как модуль национальной платформы АПК позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки, сократить затраты сельхозпроизводителей на предоставление отчетности. Уже к 2022 году планируется, что электронная подача цифровых заявок на субсидии будет доступна в 84 регионах страны, 100% отраслевой отчетности будет подаваться через личный кабинет сельхозпроизводителя, до 75% субсидий и 50% льготных кредитов будут оформляться в цифровом виде.

В ходе встречи присутствующие узнали о современном оборудовании и технике для точного земледелия, системе управления приготовлением и раздачей кормов на фермах КРС, системе инструментального контроля и мониторинга в АПК. Передовые предприятия Липецкой области поделились опытом практического применения цифровых технологий в своих хозяйствах.

«Цифровое сельское хозяйство – это перспектива и путь развития региона, по которому следует идти, охватывая все больше предприятий – уверен начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Несмотря на достигнутые результаты, работа по цифровой трансформации сельского хозяйства в регионе продолжится. Мы будем развивать инфраструктуру, готовить кадры и обеспечивать сельхозтоваропроизводителей современной техникой, которая может использовать цифровые технологии. Нам необходимо управлять всей информацией и процессами в режиме реального времени и обеспечивать дальнейший технологический прорыв в отрасли».