Александр и Ольга МАТЫЦИНЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 14 сентября 1991 года.

Они жили в соседних селах: Александр — в Студенке, Ольга — в Березнеговатке. Он был на пять лет старше и к моменту их знакомства летом 1990 года уже успел отслужить в армии. Она, окончив школу, поступила на курсы стенографисток.

— Тогда у нас только-только построили новый Дом культуры, — рассказывает Ольга. — и вся молодежь с окрестных сел и деревень собиралась там. Саша подъезжал на мотоцикле «Ява». Он с друзьями играл в волейбол, а мы, девчонки, были зрителями. Потом всей гурьбой шли на танцы, где играл наш местный ансамбль. Так и начали встречаться.

Через год влюбленные решили расписаться. Оставалось лишь дождаться совершеннолетия Ольги. Заявление в загс молодые люди подали в день рождения невесты, 14 августа. А потом отправились праздновать сразу два этих знаменательных события.

Месяц ушел на подготовку к торжеству. Первым делом Ольга со своей тетей отправилась в Москву закупать приданое. По традиции, которая неукоснительно соблюдалась, невеста должна была принести с собой в новый дом много чего: от штор до постельного белья. В начале 90-х, пожалуй, только в столице можно было свободно купить все это в магазинах. Обручальные кольца и одежду уже приобретали по выданному в загсе приглашению для молодоженов.

Свадьбу играли тоже по неписанным, но прочно укоренившимся деревенским правилам: первый день у невесты, второй у жениха. В воскресенье повенчались в храме с. Павловка.

Месяц молодые супруги прожили в доме свекрови. А потом сняли квартиру в Добринке. Еще через год переехали в дом, доставшийся Александру от бабушки. Здесь же родилась их дочка Людмила.

— Сколько живем, столько перестраиваем и ремонтируем наш дом, — продолжает Ольга. — Муж мне достался мастеровой, все делает своими руками.

А с появлением внучек Ксюши и Ульяны дедушка и вовсе расстарался: установил во дворе для них большой батут, смастерил качели, песочницу…

— Мы живем вдалеке от центра поселка, — говорит собеседница. — Поэтому лишний раз сходить на большую детскую площадку — проблематично. Зато у нас, совсем как в деревне: тишина, простор для игр и практически полное отсутствие на улице постороннего транспорта. Для детворы — настоящее раздолье. Поэтому внучки очень любят у нас гостить. Для нас они — самая большая радость.