Первый региональный соцконтракт заключён в Добровском районе Липецкой области. Это новая мера поддержки, введённая в регионе неделю назад по инициативе губернатора Игоря Артамонова. Теперь многодетные семьи, открывшие своё дело в сфере сельского хозяйства, могут дополнительно к 250 тысячам рублей федерального социального контракта получить дополнительно ещё 250 тысяч рублей из регионального бюджета.

Сегодня глава региона встретился с первыми получателями новой выплаты – Любовью и Александром Ярцевыми. Они воспитывают троих детей. Недавно оформили федеральный соцконтракт и занялись животноводством. Купили овец катумской породы. На дополнительные 250 тысяч рублей по региональному соцконтракту планируют приобрести ещё таких же животных и корм для них.

«Программа соцконтрактов в нашем регионе хорошо себя показала, и от дополнительной региональной меры поддержки мы тоже ждём положительного результата. Это важно и с позиции помощи семьям, и с позиции развития села и местного качественного продукта», – прокомментировал Игорь Артамонов.

По данным регионального управления социальной политики, соцконтракты в Липецкой области очень востребованы у многодетных семей. На них приходится пятая часть от общего числа заключённых в 2021 году социальных контрактов. Почти 70% проектов, реализованных семьями, оказались успешными и помогли им значительно повысить доходы и улучшить благосостояние.

Присутствующая сегодня на подписании первого регионального соцконтракта депутат Государственной Думы России Татьяна Дьяконова отметила, что это своевременная и очень нужная мера поддержки, которой пока нет ни в одном субъекте страны. «Приятно, что Липецкая область – пионер в этом вопросе, как и тогда, когда мы вместе с командой губернатора реформировали процедуру выдачи соцконтрактов, – сказала Татьяна Дьяконова. – Залог развития нашей экономики – это не только успех предприятий-гигантов, но и малого бизнеса, а если он ещё представлен крепкими многодетными семьями, как в Липецкой области, отрадно вдвойне».