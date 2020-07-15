Первая неделя уборочной кампании в Добринском районе показала высокую урожайность

В Добринском районе продолжается уборочная страда-2020. Почти все хозяйства района приступили к уборке урожая. Первыми комбайны в поле вывели в крестьянском хозяйстве Сергея Киньшина в Талицком Чамлыке, это было еще неделю назад.

— На сегодня селяне обмолотили 3500 гектаров, общий намолот составил 16600 тонн. Средняя урожайность ячменя и озимой пшеницы — 47,4 центнера зерна на круг, – прокомментировал ход нынешней страды глава Добринского района Сергей Москворецкий.

Такие цифры внушают оптимизм. В предыдущие годы урожайность в первые недели страды находилась на уровне 35-43 центнера с гектара.

За время нынешней жатвы добринским хлеборобам предстоит убрать зерновые культуры на площади 66000 гектаров, в том числе 31000 га озимой пшеницы. Работу будут вести 180 комбайнов.