Первая весенняя отправка призывников прошла в военном комиссариате Липецкой области. 24 новобранца будут служить в сухопутных войсках: 15 пополнят ряды мотострелкового батальона в Ленинградской области, ещё 9 распределены в ремонтно-восстановительный батальон в Московской области. На освоение военно-учётной специальности срочникам потребуется от четырёх до шести месяцев.

Торжественная церемония проходила под аккомпанемент военного оркестра Липецкого авиацентра. В ней приняли участие представители власти и общественники, ученики кадетской школы Липецкой области имени майора милиции Алексея Коврижных. В завершении новобранцы получили подарки — часы и термосы.

Весенняя призывная компания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. Ряды Вооруженных сил России пополнят около 1600 новобранцев Липецкой области, 100 из которых — призывники в возрасте от 27 до 30 лет. Срочников распределят по воинским частям на территории России, никто из них не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции.

«Служба в армии учит дисциплине, ответственности, командной работе, из вчерашнего школьника и студента воспитывает настоящего мужчину. Отправляем ребят в сухопутные войска. Надеемся, что кто-то из них останется в рядах вооружённых сил», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.