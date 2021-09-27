Сегодня состоялось общее совещание вновь избранных депутатов регионального парламента. В соответствии с Регламентом, его провел старейший депутат этого созыва Равиль Анутов. В заседании приняли участие глава администрации региона Игорь Артамонов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, председатель областной избирательной комиссии Юрий Алтухов.

Представителей нового созыва поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

– В облсовете у нас теперь большое представительство различных партий, что говорит о честности и прозрачности прошедших выборов. Надеюсь, ваша работа будет конструктивной и плодотворной, – отметил Игорь Артамонов.

На первом совещании народные избранники сформировали организационный комитет по подготовке первой сессии регионального парламента VII созыва. В его состав вошли представители всех шести партий, которые по итогам этих выборов прошли в облсовет. Возглавил оргкомитет Равиль Анутов.

Оргкомитет определил, что первая сессия этого созыва состоится 1 октября. В повестке дня запланировано 16 вопросов.

– На первой сессии должны быть решены организационные вопросы, вытекающие из требований Регламента, – рассказал Равиль Анутов. – Это регистрация фракций политических партий, избрание руководящих органов областного Совета, наделение полномочиями сенатора – представителя в Совете Федерации от регионального парламента. Также будут утверждены численный и персональный состав комитетов, комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента. Кроме того, состоится избрание депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе. Кстати, их количество будет увеличено из-за того, что в облсовете теперь больше партий.

Напомним, в 7 созыве облсовета будут работать 42 депутата: 14 избраны по партийным спискам, 28 – по одномандатным округам. Из 42 депутатов – 23 единороссы, 15 коммунистов, а также по одному представителю от партий: «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди» и ЛДПР.