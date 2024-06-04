Открытие первой смены прошло сегодня в кластере «Липецкие каникулы» Грязинского района. 1 июня в три загородных оздоровительных лагеря – «Орлёнк», «Ёлочку» и «Чайку» – заехали 755 детей. 50 из них – с ограничениями по здоровью, воспитанники специальных школ-интернатов Ельца и села Вторые Тербуны. Всего за три месяца в кластере отдохнут около 3 тысяч детей. На сменах будут работать более 500 воспитателей и вожатых.

Для отдыхающих тщательно спланировали досуг. Они посещают каток с синтетическим льдом, бассейн, верёвочный городок и лазертаг. Также работают спортивные секции, кружки рукоделия и лепки из глины.

В этом году на территории Липецкой области будут работать 15 летних загородных лагерей. За три месяца в них отдохнут 12, 3 тысячи детей. «Мы построили пять новых модульных корпусов в «Берёзке» и «Прометее». Каждый рассчитан на 44 ребёнка. Это ещё около 900 детей, которые смогут отдохнуть в лагерях этим летом», – комментирует губернатор Липецкой области.