Смена «Первые в IT», открывшая Всероссийский молодёжный форум «Область будущего», стартовала в оздоровительном лагере «Прометей» Грязинского района Липецкой области. Она собрала молодых программистов из 12 регионов России. За три недели они изучат основы 3D моделирования, создания анимации, цифровых скелетов, познакомятся с программированием Java Script, пилотированием дронов и кибербезопасностью. Завершат смену лекции и мастер-классы по основам блоггинга, видеомонтажу и дизайну.

Смена «Первые в IT» завершится 4 августа, в день закрытия «Области будущего». Ещё две смены форума – «IT-город» и «IT-искусство» – пройдут с 23 июля по 2 августа на базе оздоровительного комплекса «Горицы» Добровского округа Липецкой области. Всего регион в рамках форума посетят около 300 участников в возрасте от 14 до 35 лет.

«Занятия будут проходить на базе нового образовательного центра, который открыт при поддержке «Росмолодежи». Такие тематические смены до ребят не только возможность получить не только новые знания и навыки, но и практический опыт командной работы, нужный в такой перспективной и стремительно развивающейся сфере, как IT», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.