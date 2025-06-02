Первая смена всероссийского военно-патриотического лагеря «Страна Героев» стартовала в Липецкой области

Первая смена всероссийского военно-патриотического лагеря «Страна Героев» открылась на прошлой неделе в загородном оздоровительном лагере «Орлёнок» в кластере загородных лагерей «Липецкие каникулы». Участниками смены стали почти 300 ребят из разных регионов России. Они прошли конкурсный отбор.

За 14 дней смены юных патриотов ждёт насыщенная программа. Запланированы спортивные соревнования, военно-тактические игры, образовательные мастер-классы, встречи с лидерами мнений, интерактивные лекции по военной истории, творческие вечера и кинопоказы. Кроме того, участники смогут углублённо заниматься по одному из четырёх направлений, выбранному на этапе подачи заявки: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтёры Победы».

«Страна Героев» — это сеть военно-исторических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура», реализуемого с 2019 года. С 2025 года лагерь «Страна Героев» включен в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В этом году он пройдет на территории четырех регионов России: Волгоградской, Липецкой, Омской областей и Республики Башкортостан. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте странагероев.рф.

«Желаю участникам липецкой смены «Страна Героев» интересно провести время и получить только положительные эмоции», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.