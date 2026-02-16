Первая стратегическая сессия по сбору предложений в Народную программу «Единой России» прошла в Липецкой области

В Липецкой области провели первую стратегическую сессию «Проектируем будущее вместе» в рамках сбора предложений в Народную программу «Единой России». Площадкой мероприятия стала «Школа 21» на ул. Зегеля,1 в Липецке, а участниками – директора детских садов и школ, ректоры вузов региона: они работали, разделившись на 12 групп.

Каждая группа высказывала свои идеи, как улучшить сферу образования Липецкой области. В частности, звучали предложения о трансформации «Разговоров о важном». Собравшиеся считают, что детям нужно давать выбирать темы для этих занятий, проводить встречи с интересными людьми, рассказывать больше о регионе, уходить от монолога учителя к диалогу и интерактиву.

Участник программы «Гордость Липецкой земли» Дмитрий Сахно рассказал участникам встречи о проекте «Наставник». Предполагается, что ветераны СВО станут наставниками для трудных подростков, стоящих на учёте в ПДН, будут для них примером мужественности, ответственности, любви к малой Родине. Собравшиеся поддержали эту инициативу.

«Сегодня каждый мог высказаться и внести свои предложения в Народную программу «Единой России». Она будет основана исключительно на том, чего попросят жители региона, работающие в разных сферах, воспитывающие детей, находящиеся на заслуженном отдыхе – мнение каждого важно», — подчеркнул посетивший стратегическую сессию губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.