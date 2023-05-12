Первая в России театральная режиссерская лаборатория китайской драматургии XX-XXI веков состоится в Липецке 15-20 мая. Организатором выступает Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого.

Этот театральный проект станет важным культурным событием в рамках развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области. Кураторами лаборатории и образовательной программы проекта выступают доцент Российского института театрального искусства ГИТИС Екатерина Морозова и театровед, куратор театральных проектов Александр Вислов. В лаборатории примут участие студенты театроведческого, продюсерского факультетов, факультета музыкального театра Российского института театрального искусства – ГИТИС. Для молодых специалистов участие в лаборатории станет профессиональной практикой.

Образовательная программа лаборатории станет частью цикла мероприятий театра в рамках Года педагога и наставника и театрально-образовательного проекта «Школа». К участию приглашены молодые режиссеры из российских регионов, для которых проект станет новым опытом по перенесению китайской драматургии на современную российскую театральную сцену. В реализации проекта (подготовке эскизов) задействованы артисты и творческие работники театра. Толстого.

Новая лаборатория станет творческим экспериментом, который позволит увидеть, насколько выразительно Россия и Китай могут существовать в одном театральном пространстве, продемонстрирует прочность российско-китайских связей, в том числе культурных. «Приятно, что липецкий театр выбран для проведения такого интересного общероссийского эксперимента. Уверен, итог работы лаборатории заинтересует многих жителей нашего региона, поскольку у нас много поклонников театра и искусства», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.