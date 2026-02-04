Первая в 2026 году ярмарка вакансий для женщин состоится в Липецке 5 февраля

Ярмарка высоких зарплат для женщин пройдёт в Липецке. Соискательницам предоставят возможность найти стабильную работу с заработной платой до 130 тысяч рублей.

О своём участии заявили 16 компаний региона, представляющие широкий спектр отраслей. Среди участников – Завод минеральных вод, Липецкий механический завод, станкозавод «Возрождение», Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф, Социальный фонд России, Альфа-Банк и другие.

Специализированные ярмарки высоких заработных плат для женщин успешно себя как эффективный формат. Популярность их растёт: если в 2024 году было проведено семь ярмарок, которые посетили около 1000 женщин, то уже в 2025 году состоялось 11 таких мероприятий, их участницами стали более 2500 жительниц региона.

Ярмарки отлично способствуют достижению целей национального проекта «Кадры», сообщили в областном министерстве социальной политики. Соискатели получают прямой доступ к предложениям от ведущих работодателей, возможность в одном месте и в одно время лично пообщаться с представителями различных организаций, а также получить профессиональные консультации по трудоустройству.

«Современный рынок труда требует конкретных компетенций и профессионализма. Задача региона – создать прямую коммуникацию между работодателями и соискателями, чтобы каждый мог найти работу, которая будет ценить его опыт и знания. Такие ярмарки – инструмент, который помогает людям увидеть новые карьерные горизонты, а компаниям – найти ценных специалистов. Это важный шаг к укреплению экономики области и повышению благосостояния наших жителей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ярмарка вакансий состоится 5 февраля в Кадровом Центре «Работа России» по адресу: Липецк, пл. Победы, д. 6а. Начало в 10:00.