Первая в этом году профилактическая акция «Здоровое долголетие» прошла в Усманском районе

Обследование у ведущих узких специалистов Липецкой области прошли жители Усманского района. Здесь в ЦРБ состоялась первая в этом году профилактическая акция «Здоровое долголетие».

«Основные показатели, на которые ориентируется государство и общество при оценке системы здравоохранения, – качество жизни и долголетие населения страны. Но продолжительность жизни и активное долголетие зависит не только от эффективной работы медицинских учреждений и качества оборудования, но и от комплекса профилактических мер по предупреждению преждевременной смертности», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Участие в акции приняли около 70 человек. В рамках акции врачи различных профилей, главные внештатные специалисты управления здравоохранения Липецкой области (кардиолог, невролог, врач-ультросонолог, офтальмолог, репродуктолог, хирург и эндокринололг) вели профилактический осмотр и консультативный прием населения.

Главная цель акции – активное предупреждение преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышение доступности специализированной медицинской помощи для жителей муниципальных районов Липецкой области. Кроме того, работала информационная площадка Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где все желающие могли поучаствовать в викторине по принципам здорового образа жизни и принять участие в интерактивной беседе по правилам здорового, активного долголетия и получить полиграфическую и сувенирную продукцию по профилактике социально значимых заболеваний, а также по пропаганде здорового образа жизни. На территории Усманской районной центральной больницы работал и мобильный диагностический комплекс (мобильная поликлиника).

«Наша основная задача – это посмотреть всех хронических пациентов, которые стоят на диспансерном учете, которые уже давно имеют те или иные заболевания и должны повысить доступность для таких пациентов высокотехнологичной помощи», – объяснила суть акции «Здоровое долголетие» главный внештатный специалист кардиолог управления здравоохранения Липецкой области Анна Гиндлер.

В рамках акции проводится углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учёте в районных и центральных районных больницах, и отбор больных для оздоровления и лечения в условиях областных многопрофильных стационаров и, при необходимости, за пределами области. По итогам работы в Усманском районе 15 пациентов получили направления на консультацию в областные медицинские организации, 10 – на госпитализацию в областные медорганизации, один человек направлен на консультацию за пределы региона.

Главные специалисты области оказывают организационно-методическую помощь врачам районных и центральных районных медицинских организаций, проводят мастер-классы, рабочие совещания по вопросам организации здравоохранения и улучшения состояния общественного здоровья. Следующая акция «Здоровое долголетие» пройдет 13 августа в Долгоруковском районе.