Три девочки родились у жительницы Липецка Татьяны Кобзевой на прошлой неделе. Это первая в области тройня, появившаяся на свет в этом году. Семья, в которой до этого воспитывался один ребёнок, сразу стала многодетной, сообщает управление социальной политики Липецкой области.

Сейчас мама и малышки Екатерина, Ксения и Таисия находятся в перинатальном центре. Дома их ждут мужчины ‒ глава семейства Роман и старший сын Фёдор, которому почти три года. Благодаря проекту «Мои первые документы» Татьяна уже оформила свидетельства о рождении, полисы медицинского страхования, СНИЛС. Сейчас идёт оформление регистрации по месту жительства, а впереди – оформление удостоверения многодетной семьи и предусмотренных законом мер социальной поддержки.

Многодетные семьи Липецкой области имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – для семей с четырьмя детьми это 50% в пределах нормативов потребления, бесплатный проезд в общественном транспорте школьников и студентов до 24 лет, выплату на школьную и спортивную форму. Многодетные родители могут получить помощь при газификации жилья, а если доход в семье невысокий, – то и при подключении дома к системе холодного водоснабжения. Главное, для семей, где одновременно рождается трое и более детей, предусмотрена региональная мера поддержки – выплата в размере 1 200 000 рублей. Условий для ее получения немного: надо постоянно прожить на территории области не менее двух лет и во время беременности наблюдаться в медицинском учреждении на территории региона.

«В регионе предусмотрено множество мер поддержки семей с детьми, особенно – многодетных. Это помогает обеспечить воспитание будущего поколения в хороших условиях с полноценными возможностями для учебы и взросления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.