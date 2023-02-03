В спортивном комплексе «Динамо» состоялось первенство Липецкой области по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион». В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов из Липецка, Чаплыгинского и Грязинского районов. Соревнования проходили в двух категориях. В разделе «панкратион классический» выступали спортсмены 16-17 лет и 18-19 лет, в разделе «панкратион традиционный» — 14-15 лет. Также в рамках первенства прошло открытое тренировочное мероприятие для спортсменов 2015-2010 года рождения по облегчённым правилам спортивной борьбы «панкратион традиционный». Узнать имена победителей и призёров можно по ссылке.

Победители и призёры соревнований прошли отбор на первенство Центрального федерального округа, которое состоится в городе Чехове Московской области. Окончательный состав сборной сформируется по итогам тренерского совета, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области. «Мы приветствуем развитие разных видов спорта в регионе, если есть последователи, тренерский состав и ко всему прочему хорошие показатели», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.