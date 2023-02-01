Лучшие ветераны-шахматисты спустя 20 лет вновь соберутся в Липецкой области. 2-12 февраля в спортивной школе №4 в Липецке пройдет первенство Центрального федерального округа по классическим, быстрым шахматам и блицу среди мужчин и женщин.

Увлеченный шахматами губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе различных турниров для популяризации этой древней игры. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.

В состязаниях планируется участие сильнейших шахматистов Липецкой области и ЦФО. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, гарантированный призовой фонд турниров составит 30 тысяч рублей. На соревнования допускаются мужчины 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше. Официальная страница соревнований здесь.