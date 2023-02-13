Образовательно-практический проект «Первобытный волонтер» Липецкой региональной научной общественной организации «Археологические исследования» стал победителем конкурса Федерального агентства по делам молодёжи и получил грант в размере 798 тысяч рублей. Теперь в течение 2023 года 250 молодых археологов-любителей в возрасте 13-35 лет смогут лучше узнать интересующее их дело.

Проект включает три направления работы, которые будут реализовываться друг за другом. Сначала пройдет курс лекций по введению в археологическое дело. Их активисты НКО проведут в школах и учреждениях профессионального образования. Такие занятия пройдут в Липецке, Липецком, Грязинском, Чаплыгинском и Добровском районах. Кто захочет присоединиться к исследователям дальше, перейдет на второй этап, который будет включать мастер-классы по древнему гончарному делу. Участников научат изготавливать керамические сосуды, похожие на найденные в ходе раскопок на территории Добровского района и предположительно датируемые эпохой неолита.

Весной волонтеры проведут мониторинг памятников археологии на территории региона и выберут один для дальнейшего подробного исследования. К нему в июле будет организована 12-дневная экспедиция, в которой смогут принять участие 30 активистов. Помимо изучения местности и проведения раскопочного исследования, в экспедиции запланированы мастер-классы по изготовлению древних орудий труда и предметов быта.

У организации «Археологические исследования» уже есть опыт организации таких палаточных лагерей. Ранее общественники выигрывали гранты на похожие экспедиции от Фонда президентских грантов и Роспатриотцентра. «Провести время на природе в кругу увлеченных одним делом людей – что может быть лучше для молодежи. Прекрасно, что эта деятельность заодно наполнена научным смыслом и изучением истории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.