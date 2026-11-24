На этом рисунке победитель конкурса Ника Кузьмичева изобразила доктора будущего, которому в операционной ассистируют роботы. Но при этом главная роль все же отводится человеку.

Члены профсоюза — люди не только активные, но и творческие.

Лидер профсоюза работников здравоохранения ГУЗ «Добринская ЦРБ» Наталия Шелковникова не случайно старается привлекать своих коллег к участию в самых разных конкурсах, которые проводит профсоюз.

Так, в нынешнем году добринцы отличились в конкурсе детских рисунков «Доктор из будущего», объявленном Липецкой областной организацией профсоюза работников здравоохранения.

В нем участвовали дети сотрудников ГУЗ «Добринская ЦРБ». Ребята делились своими представлениями о медицине и докторах будущего.

Первое место в своей возрастной группе заняла 15-летняя Ника Кузьмичева (ее мама Любовь Викторовна работает медсестрой у врача общей практики ООВП с. Нижняя Матренка).

Все участники конкурса рисунков получили дипломы и призы.