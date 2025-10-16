Первое заседание общественного совета ветеранов СВО состоялось в Воловском округе

Общественный совет ветеранов СВО при главе Воловского округа начал работу. Его руководителем стал Дмитрий Щеглов – ветеран специальной военной операции родом из Донецкой области. Дмитрий Щеглов служил стрелком на Сватовском направлении. В ходе боестолкновений был ранен. За мужество, проявленное в бою, награжден медалью «За отвагу».

Участники общественного обсудили направления деятельности на 2025-2026 годах: адресную помощь семьям участников СВО, увековечение памяти Героев Отечества и патриотическое воспитание молодёжи.

«Создание Общественного совета ветеранов СВО в Воловском округе — это важный шаг в системной работе по интеграции наших героев в мирную жизнь. Такие люди, как Дмитрий Щеглов, награжденный медалью «За отвагу» за проявленное мужество, — это не просто ветераны, это настоящие лидеры, чей боевой опыт и любовь к Родине — бесценны. Их работа по поддержке семей участников СВО, патриотическому воспитанию и увековечению памяти героев — это вклад в будущее нашего региона и всей страны», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Это уже пятый общественный совет ветеранов СВО, созданный в муниципалитетах Липецкой области. Организации также работают в Липецком округе, Хлевенском, Усманском, Добринском районах.