Первоклассников в Долгоруково посвятили в юные агрономы

В лицее села Долгоруково первоклассников посвятили в юные агрономы. Наставниками для них стали семиклассники из агротехнологического класса. Ребята попробовали себя сразу в нескольких направлениях: сажали черенки растений, учились различать семена, измеряли влажность почвы с помощью датчиков и рассматривали под микроскопом клетки кожицы лука. В завершение первоклассники произнесли клятву юного агронома.

«Сельское хозяйство у нас прогрессивное, инновационное. И мы заинтересованы в подготовке кадров для него. Профориентацией начинаем заниматься уже в школе. Для этого в регионе создаются агроклассы с расширенной образовательной программой и посещением предприятий, чтобы ребята не просто получали знания, а видели свое будущее в развитии родного села и региона», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Агротехнологический класс в Долгоруковском лицее открылся в этом году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего за два года в Липецкой области создано 30 таких классов, где занимаются около 700 школьников.

«Первоклашки посмотрели на семиклассников: как у них проходят уроки, какое оборудование появилось в классе, и решили не ждать семь лет. Теперь они — юные агрономы. Уверена, через несколько лет кто-то из этих ребят будет выращивать хлеб, создавать новые сорта и гибриды, а возможно, и руководить предприятием», — отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.