В Липецких садоводческих хозяйствах начался сбор яблок. Аграрии собрали первые 1,8 тысячи тонн нового урожая. Это на 1 тысячу тонн больше, чем в прошлом году. Массовый сбор начнется после 25 августа, тогда к нему приступят во всех 12 хозяйствах области. 90% яблок, традиционно, выращены в Лебедянском районе.

«Липецкая область и Лебедянский район славятся урожаями яблок. Качество наших продуктов ценят во всей России. Липецкие аграрии используют в своей работе самые передовые технологии. Существенно помогает и господдержка. В 2023 году компании, занимающиеся садоводством, на закладку и уход за многолетними насаждениями уже получили все 276 млн. рублей, запланированных на эти мероприятия», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области собирается самый большой в ЦФО урожай яблок — от 40 до 63 тысяч тонн плодов. Высокорослые сады заменяются низкорослыми с урожайностью не менее 300-400 ц/га. Ежегодно в регионе закладывается порядка 400 гектаров молодых садов.