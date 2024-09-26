Уборку кукурузы ведут в 13 районах и округах Липецкой области. Это последняя из зерновых и зернобобовых культур, которую предстоит обмолотить липецким аграриям. С 16,4 тыс. гектаров собрано 115 тыс. тонн кукурузы при средней урожайности на данный момент 71,8 центнера с гектара. Больше всех с одного гектара по-прежнему собирают аграрии Добровского округа – 86,4 центнера. Общий сбор зерновых и зернобобовых культур приблизился к 2,8 млн тонн.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в этом году в регионе к обмолоту кукурузы приступили на месяц раньше. Сейчас уборка в самом разгаре. Наши аграрии уже намолотили более 100 тыс. тонн. В прошлом году на эту дату было собрано только 2 тыс. тонн.

«Лето было жарким, но засушливым. Тепло стоит до сих пор, поэтому аграрии набрали темп уборки выше прошлогоднего. Надеемся, что весь урожай будет собран без потерь», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.