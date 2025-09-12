Первые 100 тысяч тонн сахара выработали заводы Липецкой области

Переработку сахарной свёклы нового урожая ведут шесть заводов региона. Два из них открыли новый сезон ещё в середине августа. Остальные присоединились в конце августа – начале сентября.

«На сегодняшний день шестью заводами региона переработано почти 900 тысяч тонн свёклы нового урожая. Выработано 102,3 тысячи тонн сахара. Напомню, мы перерабатываем сладкий корнеплод, выращенный не только на наших полях. К нам также везут на переработку свёклу из соседних регионов», – сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

Мощности липецких заводов позволяют суммарно перерабатывать 45 тысяч тонн свёклы в сутки и вырабатывать порядка 7 тысяч тонн сахара. Заводами региона в среднем производится более 800 тысяч тонн сахара в год.

«Хорошие показатели – по проведению уборочной кампании, по качеству урожая, по объему выработанной продукции. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность региона удерживают лидирующие позиции в стране и обеспечивают продовольственную безопасность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.