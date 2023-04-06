Аттестаты экскурсовода и гида-переводчика торжественно вручил сегодня вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин первым 11 представителям муниципалитетов, областных и городских музеев, а также Центра развития культуры и туризма. Все они успешно прошли аттестацию.

«Наши экскурсоводы – это лицо региона, и от того, насколько подготовленные и гостеприимные они будут, зависит впечатление о Липецкой земле. Я поздравляю первых получивших аттестат и очень надеюсь, что в ближайшее время все экскурсоводы и гиды-переводчики в регионе пройдут соответствующую процедуру. Желаю вам новых интересных маршрутов и побольше туристов», – сказал, вручая аттестаты, Анатолий Якутин.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, с 1 июля этого года все экскурсоводы должны пройти аттестацию для ведения экскурсионной деятельности на территории Липецкой области. Она включает тестирование и практическое задание, которые можно пройти в управлении культуры и туризма региона. Оценивает знания аттестационная комиссия, аттестат выдается на пять лет. Подать заявление, документы и оплаченную госпошлину можно в управление культуры и туризма или через МФЦ, а также на портале госуслуг.

Тест для получения аттестата содержит 30 вопросов об истории, культуре и архитектуре Липецкой области, на его прохождение отводится два часа. Аттестат выдается, если правильный ответ дан как минимум на 23 из 30 тестовых вопросов. Кроме того, если подтвержденный стаж работы в качестве экскурсовода превышает три года, заявитель допускается к выполнению практического задания без прохождения тестирования. Практическое задание проходит в формате экскурсии по туристическому маршруту и рассказа об объекте показа по выбору заявителя. Подробнее об экзамене можно узнать по ссылке. Следующий этап аттестации состоится 13 апреля.

«Развивая туризм, приглашая гостей в наш регион, где есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться и взрослым, и детям, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, просто делаем регион чище и благоприятнее для жизни каждого человека», – отметил губернатор Игорь Артамонов.