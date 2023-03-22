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Первые 11 экскурсоводов Липецкой области прошли аттестацию

5 минут назад

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Первый этап экзамена для получения аттестата экскурсовода и гида-переводчика прошел в областном центре. Как сообщает управление культуры и туризма, в нем участвовали 11 ведущих экскурсоводов региона, которые представляют различные организации. Все они успешно прошли аттестацию.

С 1 июля для экскурсоводов и гидов вводится обязательная аттестация. Подтверждать знания специалисты в сфере туризма будут раз в пять лет. Специалисты в сфере туризма должны были пройти тест из 30 вопросов об истории, культуре и архитектуре Липецкой области и провести экскурсию по туристическому маршруту и рассказать о любом объекте.

Информация об аттестации гидов будет внесена в единый федеральный реестр. Они получат выписки из него и нагрудные идентификационные карточки сроком действия на пять лет.

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