Один из участков улицы Правды в городе Грязи, со стороны школы №4, практически приобрел завершенный вид в ходе работ по благоустройству, стартовавших весной. Там уложена новая плитка, создана велодорожка и установлено освещение. Не хватает лишь малых архитектурных форм, которые установят чуть позже. В игровой зоне уже появился небольшой детский городок, интерактивные панели и арт-объект «Поезд».

Основной фронт работ переместился к площадке от кинотеатра «Чайка» до универсама. Там монтируют навесы, занимаются устройством основания под тротуарную плитку. В будущем здесь появится входная группа, сухой фонтан и зона отдыха. Идея благоустройства улицы Правды в прошлом году победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это не первый объект в Липецкой области, который преображается в рамках конкурса. По опыту, получается красиво и жители довольны. Надеемся, в Грязях результат будет такой же», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.