7 марта завершился регулярный чемпионат НМХЛ. МХК «Липецк», заняв только 11-е место из 18 команд, в первом раунде плэй-офф встретится с финишировавшим на шестой строчке пермским «АК-59», сообщает Чемпионат48.
Два первых матча серии до трёх побед состоятся в Перми 13 и 14 марта. В Липецке команды сразятся 17 и, если понадобится, 18 марта. Решающий пятый матч серии в случае необходимости будет сыгран на площадке «АК-59» 21 марта.
Отметим, что для каждой стадии плэй-офф пары будут формироваться по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего номера посева, второй по счёту – с предпоследним и так далее.
Расписание первой стадии плэй-офф – ниже.
1/8 финала. 13, 14, 17, 18*, 21* марта
Дизелист (Пенза) – Металлург (Серов)
Рязань-ВДВ (Рязань) – Брянск (Брянск)
Локо-Юниор (Ярославль) – Тверичи-СШОР (Тверь)
Динамо-Юниор (Санкт-Петербург) – СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)
Динамо-576 (Санкт-Петербург) – Прогресс (Глазов)
АК-59 (Пермь) – МХК Липецк (Липецк)
Бобров (Бобров) – Россошь (Россошь)
МХК Белгород (Белгород) – Металлург (Вологодская обл.)
1/4 финала. 27, 28, 31 марта, 1*, 4* апреля
1/2 финала. 9, 10, 13, 14*, 17* апреля
Финал. 22, 23, 26, 27*, 30* апреля
* – если понадобится
Итоговое положение
|М
|Команда
|И
|В
|Во
|По
|П
|Р-Ш
|О
|1
|Дизелист
|34
|22
|7
|1
|4
|134-70
|59
|2
|Рязань-ВДВ
|34
|22
|6
|2
|4
|154-83
|58
|3
|Локо-Юниор
|34
|21
|2
|5
|6
|114-72
|51
|4
|Динамо-Юниор
|34
|17
|4
|5
|8
|98-77
|47
|5
|Динамо-576
|34
|18
|3
|4
|9
|129-101
|46
|6
|АК-59
|34
|19
|3
|2
|10
|121-95
|46
|7
|Бобров
|34
|16
|5
|3
|10
|118-91
|45
|8
|МХК Белгород
|34
|13
|6
|4
|11
|120-95
|42
|9
|Металлург
|34
|13
|6
|2
|13
|99-86
|40
|10
|Россошь
|34
|16
|2
|3
|13
|71-63
|39
|11
|МХК Липецк
|34
|15
|1
|5
|13
|116-103
|37
|12
|Прогресс
|34
|13
|2
|3
|16
|116-129
|33
|13
|СКА-ГУОР Карелия
|34
|12
|3
|2
|17
|93-100
|32
|14
|Тверичи-СШОР
|34
|11
|0
|5
|18
|100-133
|27
|15
|Брянск
|34
|6
|3
|4
|21
|91-142
|22
|16
|Металлург С
|34
|9
|0
|2
|23
|85-150
|20
|17
|Полёт
|34
|6
|1
|3
|24
|89-152
|17
|18
|Сокол
|34
|0
|3
|2
|29
|72-178
|8
Фото: vk.com/academy59hockey