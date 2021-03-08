7 марта завершился регулярный чемпионат НМХЛ. МХК «Липецк», заняв только 11-е место из 18 команд, в первом раунде плэй-офф встретится с финишировавшим на шестой строчке пермским «АК-59», сообщает Чемпионат48.

Два первых матча серии до трёх побед состоятся в Перми 13 и 14 марта. В Липецке команды сразятся 17 и, если понадобится, 18 марта. Решающий пятый матч серии в случае необходимости будет сыгран на площадке «АК-59» 21 марта.

Отметим, что для каждой стадии плэй-офф пары будут формироваться по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего номера посева, второй по счёту – с предпоследним и так далее.

Расписание первой стадии плэй-офф – ниже.

1/8 финала. 13, 14, 17, 18*, 21* марта

Дизелист (Пенза) – Металлург (Серов)

Рязань-ВДВ (Рязань) – Брянск (Брянск)

Локо-Юниор (Ярославль) – Тверичи-СШОР (Тверь)

Динамо-Юниор (Санкт-Петербург) – СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)

Динамо-576 (Санкт-Петербург) – Прогресс (Глазов)

АК-59 (Пермь) – МХК Липецк (Липецк)

Бобров (Бобров) – Россошь (Россошь)

МХК Белгород (Белгород) – Металлург (Вологодская обл.)

1/4 финала. 27, 28, 31 марта, 1*, 4* апреля

1/2 финала. 9, 10, 13, 14*, 17* апреля

Финал. 22, 23, 26, 27*, 30* апреля

* – если понадобится

Итоговое положение

М Команда И В Во По П Р-Ш О 1 Дизелист 34 22 7 1 4 134-70 59 2 Рязань-ВДВ 34 22 6 2 4 154-83 58 3 Локо-Юниор 34 21 2 5 6 114-72 51 4 Динамо-Юниор 34 17 4 5 8 98-77 47 5 Динамо-576 34 18 3 4 9 129-101 46 6 АК-59 34 19 3 2 10 121-95 46 7 Бобров 34 16 5 3 10 118-91 45 8 МХК Белгород 34 13 6 4 11 120-95 42 9 Металлург 34 13 6 2 13 99-86 40 10 Россошь 34 16 2 3 13 71-63 39 11 МХК Липецк 34 15 1 5 13 116-103 37 12 Прогресс 34 13 2 3 16 116-129 33 13 СКА-ГУОР Карелия 34 12 3 2 17 93-100 32 14 Тверичи-СШОР 34 11 0 5 18 100-133 27 15 Брянск 34 6 3 4 21 91-142 22 16 Металлург С 34 9 0 2 23 85-150 20 17 Полёт 34 6 1 3 24 89-152 17 18 Сокол 34 0 3 2 29 72-178 8

Фото: vk.com/academy59hockey