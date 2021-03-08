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Первые игры плей-офф МХК “Липецк” проведет в Перми

4 минуты назад
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7 марта завершился регулярный чемпионат НМХЛ. МХК «Липецк», заняв только 11-е место из 18 команд, в первом раунде плэй-офф встретится с финишировавшим на шестой строчке пермским «АК-59», сообщает Чемпионат48.

Два первых матча серии до трёх побед состоятся в Перми 13 и 14 марта. В Липецке команды сразятся 17 и, если понадобится, 18 марта. Решающий пятый матч серии в случае необходимости будет сыгран на площадке «АК-59» 21 марта.

Отметим, что для каждой стадии плэй-офф пары будут формироваться по принципу: наиболее высокий номер посева против наименьшего номера посева, второй по счёту – с предпоследним и так далее.

Расписание первой стадии плэй-офф – ниже.

1/8 финала. 13, 14, 17, 18*, 21* марта

Дизелист (Пенза) – Металлург (Серов)

Рязань-ВДВ (Рязань) – Брянск (Брянск)

Локо-Юниор (Ярославль) – Тверичи-СШОР (Тверь)

Динамо-Юниор (Санкт-Петербург) – СКА-ГУОР Карелия (Кондопога)

Динамо-576 (Санкт-Петербург) – Прогресс (Глазов)

АК-59 (Пермь) – МХК Липецк (Липецк)

Бобров (Бобров) – Россошь (Россошь)

МХК Белгород (Белгород) – Металлург (Вологодская обл.)

1/4 финала. 27, 28, 31 марта, 1*, 4* апреля

1/2 финала. 9, 10, 13, 14*, 17* апреля

Финал. 22, 23, 26, 27*, 30* апреля

* – если понадобится

Итоговое положение

МКомандаИВВоПоПР-ШО
1Дизелист3422714134-7059
2Рязань-ВДВ3422624154-8358
3Локо-Юниор3421256114-7251
4Динамо-Юниор341745898-7747
5Динамо-5763418349129-10146
6АК-5934193210121-9546
7Бобров34165310118-9145
8МХК Белгород34136411120-9542
9Металлург3413621399-8640
10Россошь3416231371-6339
11МХК Липецк34151513116-10337
12Прогресс34132316116-12933
13СКА-ГУОР Карелия3412321793-10032
14Тверичи-СШОР34110518100-13327
15Брянск346342191-14222
16Металлург С349022385-15020
17Полёт346132489-15217
18Сокол340322972-1788

Фото: vk.com/academy59hockey

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