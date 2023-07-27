В минувший вторник школа №2 поселка Добринка стала основной площадкой, где были подведены первые итоги реализации пилотного федерального проекта «Формирующая образовательная среда», который был внедрен в этом образовательном учреждении в 2021 году.

В мероприятии участвовали заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин, глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Олег Малыхин, начальник управления образования и науки Инесса Шуйкова, руководитель управления цифрового развития Станислав Корниенко, замначальника управления культуры и туризма Анна Иванникова, начальник районного отдела образования Ирина Немцева.

Директор школы Надежда Каширская провела экскурсию по образовательному учреждению, познакомила с проектами, в которых участвуют педагоги и ученики, и их достижениями.

Итоги федерального проекта подвели за «круглым столом» в центре Точка роста. Кроме гостей, в разговоре приняли участие педагоги, методисты, дети и их родители.

Директор отметила, что реализуемый проект включает в себя три основных аспекта: помимо создания предметно-пространственной среды, это – гуманизация школьного образования и создание благоприятного психологического и эмоционального климата

для детей.

Вице-губернатор предложил добринцам поделиться на региональном уровне полученным опытом.

Визит гостей в наш район продолжился на стадионе, где была организована встреча с командой педагогов, которые стали победителями недавнего 21-го областного туристского слета работников образования. Они провели небольшой мастер-класс,

рассказали о развитии туризма, в том числе и детского в Добринском районе, показали снаряжение и экипировку.

Сейчас педагоги готовятся к всероссийским соревнованиям по туризму, которые пройдут в республике Дагестан с 14 по 24 августа.

В ходе беседы выяснилось, что Анатолий Владимирович Якутин и сам является активным участником туристского движения. Он продемонстрировал собравшимся несколько хитростей по вязанию узлов, поделился другими знаниями в этом направлении и пожелал добринским педагогам достойного выступления на предстоящих соревнованиях.