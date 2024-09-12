Собственники квартир в 27 домах в Липецкой области заплатили за капремонт в этом году впервые. Большая часть этих многоэтажек находится в новых микрорайонах Липецка – Елецком, 29-м, Европейском, а также в городах Грязи, Задонск, Лебедянском и Липецком районах.

В среднем, ежегодно порядка 25 многоэтажек начинают оплачивать квитанции за капремонт. При получении первых квитанций необходимо проверить корректность данных, а именно: адрес, площадь помещения, ФИО собственника. Если информация указана неверно, необходимо позвонить в ФКР Липецкой области по телефону +7(4742)37-01-66, оставить обращение на сайте, на электронной почте info@kapremont48.ru или в социальных сетях.

В Липецкой области обязанность по оплате взносов на капремонт для собственников квартир в новостройках возникает через три года с момента включения дома в областную программу капитального ремонта, если дом введен в эксплуатацию после 30 июня 2015 года. Это одна из самых больших отсрочек для жителей таких домов в стране. В 25 регионах мораторий на оплату взносов составляет 6-12 месяцев. Так, в Тамбовской и Московской областях оплата начинается через четыре месяца, в Ленинградской, Воронежской, Псковской, Иркутской областях – полгода. Ежемесячную оплату взносов можно осуществлять в приложениях или отделениях банков, в отделениях Почты России, на сайте ФКР во вкладке «Оплатить капремонт».

«В Липецкой области строится много жилья, в том числе социального. Современные микрорайоны преображают населенные пункты региона. Но все это требует бережного отношения. Взносы на капремонт позволяют проводить стратегию благоустройства жилфонда, продлевают срок эксплуатации многоквартирных домов и делают условия в них более комфортными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.