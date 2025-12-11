Первые паспорта – из рук губернатора

Альбина Семенова и Наталья Савицкая с первыми в своей жизни паспортами.

В правительстве Липецкой области состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов 50 школьникам региона. Мероприятие провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Оно было приурочено ко Дню Конституции РФ и состоялось в рамках акции «Мы — граждане России!». В числе тех, кто получил паспорт из рук первого лица региона, были восьмиклассницы лицея №1 п. Добринка Наталья Савицкая и Альбина Семенова.

Наталья — активная участница «Движения Первых», член совета Первых. С ранних лет она активно занимается спортом. Является неоднократным призером и победителем муниципальных и региональных соревнований по плаванию, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, туризму. Также Наташа успешно занимается в музыкальной школе, где также добилась высоких результатов.

Альбина также активная участница «Движения Первых». Девушка активно участвует в жизни школы, за что неоднократно награждалась благодарственными письмами.

Несколько лет Альбина занимается плаванием, становилась призером многих муниципальных соревнований по плаванию и волейболу. Является призером муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и членом «Юнармии», победителем и призером многих региональных и международных музыкальных конкурсов, а также обладателем Гран-при международного музыкального конкурса «Шоу звезд».