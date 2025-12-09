Первые паспорта юным липчанам вручил губернатор Игорь Артамонов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов торжественно вручил первые паспорта граждан РФ 50 школьникам региона в большом зале облправительства. Событие прошло в рамках акции «Мы – граждане России!» и было приурочено ко Дню Конституции России. Высокой чести удостоились активисты школ, победители интеллектуальных олимпиад, состязаний в спорте и искусстве.

«Вы получаете паспорта граждан Российской Федерации, великой и могучей страны, в которой вы живете, государства со славной историей. Сегодня вас пригласили в региональное правительство в знак признания ваших успехов и достижений. Следуйте по жизни так же – показывая, какие вы молодцы, какой большой потенциал в вас заложен вашими родителями, учителями, наставниками. Достигайте новых вершин на благо родного региона и страны», – напутствовал ребят Игорь Артамонов.

Программа Движения Первых «Мы – граждане России!» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Акция стартовала в 2023 году. Она делает день получения первого паспорта торжественным событием в жизни подростков.