В дни осенних каникул на базе МБОУ СОШ №2 п. Добринка прошло заседание молодежного совета территориальной организации Профсоюза образования. В мероприятии приняли участие 18 молодых педагогов Добринского округа со стажем работы до 5 лет.

Участников приветствовали начальник отдела образования администрации Добринского округа Вадим Батышкин и председатель территориальной организации Добринского округа Общероссийского Профсоюза образования Оксана Ростовцева.

— Такое расширенное заседание мы проводили уже в третий раз, — рассказывает Оксана Александровна. — Ранее — в гимназии и лицее, теперь — во второй Добринской школе. Привлекаем к работе коллектив той школы, на базе которой проводится мероприятие. В каждом учреждении образования есть чему поучиться начинающим педагогам, что взять себе на заметку.

Вот и на этот раз программа заседания была очень насыщенной и продуктивной.

Не было равнодушных глаз на мастер-классе от опытного педагога Людмилы Викторовны Павловой (в 2024 году она участвовала в конкурсе «Учитель года» и даже была победителем муниципального этапа). Молодые учителя начальных классов с большим вниманием наблюдали за ее работой и учились тому, как выделить из текста главное, как настроить ребенка на работу. Каждый начинающий педагог мог взять в свою копилку что-то из опыта работы Л.В. Павловой, независимо от предмета, который преподает.

Оксана Ростовцева представила работу по профсоюзным кейсам. Решая правовые задачи, участники рассматривали различные жизненные ситуации. Например, какова продолжительность рабочего времени педагога в каникулярный период; должен ли учитель проходить медосмотр в свой выходной (методический) день и получит ли за него зарплату… Подобных вопросов разобрали немало.

Также молодым педагогам рассказали об их правах, напомнили отдельные моменты из трудового законодательства.

Затем педагог-психолог второй Добринской школы Алена Петровна Крутских провела тренинг по профилактике профессионального выгорания.

Участникам предлагалось проанализировать себя, свое психоэмоциональное состояние, желания и потребности. Обсуждение велось обезличенно. Алена Петровна говорила об общем, а каждый примерял сказанное к себе: на что стоит обратить внимание и есть ли у него проблемы. Это дало хорошую пищу для размышлений.

Заряд бодрости участники получили на физкультминутке от учителя физической культуры В.В. Кретинина. Владимир Владимирович провел разминку, чтобы разрядить обстановку и создать атмосферу непринужденности.

Задания были на координацию, сообразительность и быстроту реакции, на объединение и командообразование, на развитие пространственного мышления. Интересно и весело было всем. А если учесть, что мероприятие длилось два с половиной часа, то зарядка оказалась совсем не лишней.

А впереди было еще много интересного.

Председатель первичной профсоюзной организации ДСШ №2 Зинаида Ивановна Сергеева рассказала о дополнительных льготах и гарантиях для молодых педагогов, оговоренных в коллективных договорах образовательных учреждений.

К слову, молодые специалисты, только пару месяцев назад пришедшие на работу в школу, впервые так подробно узнали об этом важном документе, регламентирующем отношения между работником и работодателем.

А затем участники заседания месте с председателем молодежного совета Ириной Владимировной Буданцевой обсудили план работы молодежного совета на ближайшую перспективу. Это волонтерская работа, творческие конкурсы, встречи с наставниками, обмен опытом, фотоконкурс «Один день из жизни педагога» и многое другое.

Молодым педагогам предложено дополнить и доработать этот проект, а свои предложения озвучить на следующем заседании молодежного совета.

МНЕНИЯ

Оксана РОСТОВЦЕВА, председатель территориальной организации Добринского округа Общероссийского Профсоюза образования:

— В совет молодых педагогов входят педагоги до 35 лет. Мы решили объединить их, чтобы поддержать на начальном этапе работы, помочь адаптироваться в новом коллективе, где бы они чувствовали себя комфортно и уютно.

Подводя итоги мероприятия, мы попросили его участников высказать свое мнение. И все они единодушно отметили нужность и важность таких встреч, когда не только слушаешь, но и сам высказываешься по тем или иным вопросам.

В свою очередь, хочу поблагодарить директора второй Добринской школы Надежду Сергеевну Каширскую и весь коллектив за содействие в организации и проведении мероприятия.

Ирина БУДАНЦЕВА, председатель молодежного совета профсоюза образования:

— На мой взгляд, прошедшее заседание было очень полезным для молодых специалистов. К примеру, я сама впервые узнала о том, что согласно коллективному договору человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может рассчитывать на материальную поддержку.

Интересно было пообщаться со своими сверстниками в неформальной обстановке, с кем-то из них встретились как со старыми друзьями, с кем-то только познакомились.

С нетерпением жду от коллег предложений по плану работы. Надеюсь, будет немало интересных идей, над воплощением которых будем вместе работать.

Татьяна ФАТЕЕВА, педагог-психолог гимназии с. Ольговка:

— Все поднятые на заседании темы были крайне важны и актуальны для молодых педагогов. Правовые отношения, юридическая грамотность, умение совладать с эмоциями — все это ключевые компетенции современного учителя.

Особую ценность мероприятию придали профессионализм выступлений, готовность делиться опытом и внимание к вопросам молодых коллег. Спасибо за это организаторам встречи! Ваш труд помогает нам расти как специалистам и ответственно выполнять свою работу. Очень надеюсь, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе.