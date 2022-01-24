Новый штамм коронавируса Омикрон выявлен в Липецкой области. На сегодняшний день в регионе официально подтверждены 12 случаев инфицирования омикрон-штаммом. Исследования проб проводились в Москве, в лаборатории Центрального НИИ эпидемиологии. Как сообщил главный санитарный врач области Владимир Бондарев, региональный Роспотребнадзор готовит дополнительные предписания по проведению противоэпидемических мероприятий.

По данным управления здравоохранения Липецкой области, в настоящее время в инфекционных стационарах нет увеличения числа госпитализированных с ковидом, из 1400 коек свободно 45%. Сейчас рост идёт по амбулаторному звену. В облздраве отмечают, что медикаменты для лечения коронавируса и тесты для его диагностики в регионе имеются в достаточном количестве.

Медики подчёркивают, что новый штамм более заразен в сравнении с предыдущими, и советуют реже посещать места большого скопления людей. Если избежать этого невозможно, то необходимо использовать маски и перчатки, чаще мыть руки и применять антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Наиболее эффективным методом борьбы с пандемией остаётся вакцинация, врачи настоятельно рекомендуют жителям региона прививаться и ревакцинироваться, чтобы максимально обезопасить себя и свести риск осложнений к минимуму.