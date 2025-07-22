Первые сто тысяч тонн зерновых собраны в Липецкой области

Аграрии 16 районов и округов Липецкой области уже вышли в поля и намолотили 130 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Обмолочены 25,2 тысячи гектаров, отведённых под озимую пшеницу, горох и ячмень. В этом году ранние зерновые и зернобобовые культуры размещены на 705 тысячах гектаров. 312,5 тысячи гектаров из них занимает озимая пшеница. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, урожайность с первых тысяч гектаров выше прошлогодней – 51,5 центнера с гектара.

Лидер по валовому сбору и по площади уборки – Добринский район. Местные аграрии обмолотили 5,3 тысячи гектаров и получили свыше 30 тысяч тонн зерновых. Лучший по урожайности – Добровский округ, там с одного гектара собирают 67,6 центнера.

Под озимой пшеницей обмолочено 22,4 тысячи гектаров. Получено 118 тысяч тонн при урожайности 52,6 центнера с гектара. Уборка ячменя идет в трех муниципалитетах. Убраны первые 800 гектаров, собрано 4,3 тысячи тонн ячменя при очень хорошей урожайности – 53,8 центнера с гектара. Под горохом обмолочено 2 тысячи гектаров, с которых получено 7,7 тысячи тонн при урожайности 31,1 центнера с гектара.

Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать около 780 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, которую убирают одной из последних. «Уборочная – очень ответственный этап сельхозработ. Пожелаем нашим аграриям успешно с ним справиться без каких-либо сложностей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.