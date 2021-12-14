33 потенциальных и уже действующих фермера получили дипломы об окончании «Школы фермера», пять из которых – красные. Три месяца они получали базовые знания, необходимые для ведения современного крестьянского хозяйства и знакомились с опытом лучших предприятий области. Три фермера получили гранты от Россельхозбанка.

«Липецкие фермеры вносят значительный вклад в аграрную экономику региона. Их доля в производстве сельскохозяйственной продукции ежегодно составляет около четверти всего объёма. Замечательно, что в числе лучших фермеров есть молодые специалисты с интересными идеями и перспективными проектами. Обязательно будем их поддерживать», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фермеры изучали правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга. Они познакомились с новейшими агротехнологиями, получили практические навыки, научились сотрудничать с крупными агрохолдингами. Часть занятий прошла на ведущих сельхозпредприятиях региона. Малые формы хозяйствования в Липецкой области сегодня – это около 1,5 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 187 тыс. личных подобных хозяйств, порядка 700 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Все они вносят значительный вклад в экономику области.

Доля малых форм хозяйствования в производстве агропромышленного комплекса региона – 26 процентов, а это 31 млрд рублей. «Такие проекты, как «Школа фермера», дадут импульс дальнейшему развитию фермерского движения и запуску новых проектов», – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.