Первые выпускники Центра сопровождаемого проживания «Хороший дом» готовы к самостоятельной жизни

В Липецкой области завершился первый этап программы сопровождаемого проживания на базе Центра «Хороший дом». Семь человек, ранее проживавшие в стационарных учреждениях социальной защиты региона, прошли четырёхмесячный курс обучения и подготовились к самостоятельному проживанию с сопровождающей поддержкой.

Основной целью программы является социальная адаптация и развитие навыков самостоятельной жизни у людей с инвалидностью. Специалисты Центра обучили подопечных ведению домашнего хозяйства: приготовлению пищи, уборке, планированию бюджета и оплате жилищно-коммунальных услуг. Первыми выпускниками, которые начали самостоятельную жизнь в съёмном жилье, стали Наталья Крысанова и Жанна Бобылева.

«Развитие системы сопровождаемого проживания – это важнейшая часть нашей работы по созданию в регионе комфортной и поддерживающей среды для людей с инвалидностью. Уверен, что полученный в «Хорошем доме» опыт станет прочным фундаментом для их успешной и самостоятельной жизни. В дальнейшем будем поддерживать и масштабировать такие практики», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.