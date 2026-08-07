Первый автоматический пункт контроля грузовиков строят в Липецкой области

Работы по капитальному ремонту участка дороги Чаплыгин – трасса Р-22 «Каспий» стартовали в Липецкой области. Здесь появится автоматический пункт весогабаритного контроля. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Протяженность обновляемого участка – 216 метров. После ремонта дорога должна соответствовать строгим техническим требованиям – по продольному и поперечному уклонам, а также радиусу кривизны. Это необходимо для корректной работы высокоточного оборудования.

Место для установки пункта выбрано не случайно: дорога является одним из ключевых въездных маршрутов для грузового транспорта, в том числе транзитного. По данным дорожных служб, значительная часть большегрузов следует с перегрузом по осям, что разрушает региональную сеть трасс. Новый пункт расположат так, чтобы объехать его по альтернальным маршрутам было невозможно.

Генеральный подрядчик по монтажу и настройке интеллектуальной системы – ПАО «Ростелеком». Специалисты установят камеры фотовидеофиксации и чувствительные датчики, которые будут взвешивать машины прямо в движении, без участия операторов. Дорожные работы на объекте выполняет «Липецкдоравтоцентр». Сейчас подрядчик ведет фрезерование старого асфальта и завозит материалы для переустройства основания дороги. Ремонт организован по полосам, поэтому на участке введено реверсивное движение.

Завершить капремонт и смонтировать оборудование планируют уже осенью. До конца года систему протестируют в тестовом режиме, а полноценную эксплуатацию пункта начнут в 2027 году. Параллельно в регионе уже готовится проектная документация еще для двух аналогичных пунктов весогабаритного контроля – их установят на трассах Липецк – Данков и Липецк – Усмань. Всего в рамках нацпроекта в Липецкой области запланировано строительство пяти таких объектов.

«Проблема перегруженного транспорта для нас стоит остро. Некоторые перевозчики крупногабаритных грузов нарушают установленные нормы и передвигаются по региональным трассам с превышением допустимой массы, тем самым разрушая дорожное полотно. Технология позволит фиксировать нарушения прямо в потоке, без остановки машин, и защитить региональные трассы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.