Региональный этап Открытого Чемпионата «Агро.Бизнес.Старт» по решению задач предприятий агропромышленного комплекса впервые состоится в Липецкой области 14 октября 2022 года. Его цель — повышение мотивации к получению аграрного образования и перспективам работы на предприятиях агропромышленного комплекса.

В чемпионате примут участие девять команд из школьников — обучающихся агроклассов и студентов из семи районов Липецкой области, а также кураторы команд – студенты агропромышленного института Елецкого государственного университета им. И.А.Бунина. Участники чемпионата должны были выполнить конкурсные задания по тематике следующих направлений: технико-технологическое; растениеводство и животноводство; заготовка, переработка и хранение;реализация сельскохозяйственной продукции; управление организациями АПК, экономика агропромышленного комплекса, маркетинг сельскохозяйственной продукции и сырья.

В основе конкурсных заданий — актуальные производственные задачи и ситуации лучших предприятий агропромышленного комплекса Липецкой области. Лучшие решения и практики команд-победителей будут предложены к внедрению на предприятиях АПК региона. Победившая команда представит Липецкую область на первом всероссийском Чемпионате «Агро.Бизнес.Старт» в Москве. Также участники Чемпионата познакомятся с деятельностью ведущих сельскохозяйственных предприятий Чаплыгинского района — ООО «Раненбургъ» и «Новый век агротехнологий».

«Агропромышленный комплекс Липецкой области постоянно развивается. В сельском хозяйстве при использовании современных технологий и поддержке государства молодые специалисты могут реализовать интересные направления и проекты», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.