Первый день спортивного фестиваля «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров» прошёл 17 августа в областном центре. Состязания на полужелезной дистанции проводились в индивидуальном и командном зачётах.

Дистанция, насчитывающая 113 километров, включала в себя плавание 1,9 километра на открытой воде, велосипедный заезд 90 км и забег 21,1 километра. Первыми стартовали мужчины, затем — женщины, замыкали череду стартов спортсмены из состава эстафетных команд.

Победу в личном зачете «Липецкого триатлона» среди мужчин одержал Николай Ярошенко из Краснодара с результатом 4 часа 11 минут, среди девушек на первую ступень пьедестала поднялась Елизавета Жижина из Санкт-Петербурга, которая преодолела 113 километров за 4 часа 59 минут. Команда «ТриЧ» преодолела все этапы быстрее всех и выиграла эстафету среди мужских команд. Среди женских сборных золото взяла Voronezh Cycling team. «Не грози южному централу» стала самой скоростной командой смешанного состава.

Второй день «Липецкого триатлона» пройдет завтра, 18 августа. Соревноваться за призовые места троеборцы будут в дисциплинах «Спринт» и «Спринт эстафета». Им предстоит преодолеть 750 метров вплавь, проехать 20 километров и пробежать пять километров. Также в этот день на Зеленом острове пройдет «Семейная легкоатлетическая эстафета».

В двухдневном спортивном фестивале примут участие спортсмены из 22 регионов России. Куряне, белгородцы и липчане соревнуются бесплатно. Средства, собранные с продажи слотов триатлетам из других регионов, пойдут на помощь жителям Курской области.