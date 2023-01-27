На базе Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями начал работу дневной стационар для больных гепатитом С. Это первое в городе отделение, где бесплатно оказывается первичная специализированная медицинская помощь пациентам с данным заболеванием методом безинтерфероновой терапии. Такое лечение длится быстрее, лучше переносится и не имеет побочных эффектов.

В медучреждении есть все необходимое для диагностики гепатитов, в том числе для проведения ПЦР-диагностики и УЗИ-исследований. Лечение осуществляется по полису обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Липецкой области. Ранее такие услуги не были доступны по полису ОМС.

За 2022 год специалистами Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями было проконсультировано более 3000 человек по проблемам вирусных гепатитов, пролечено современными препаратами около 100 пациентов.

«В регионе многое делается, чтобы приблизить медицинские услуги к населению, – даже на отдаленных сельских территориях строятся ФАПы, амбулатории, отделения общей врачебной практики. Но важно, чтобы у людей была возможность не только обратиться за неотложной помощью, но и получить качественную высокотехнологичную услугу в случае серьезной болезни. В этом направлении у региона тоже есть достижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.