Капитальный ремонт участка дороги «Липецк – Борисовка» продолжается в Добровском округе. Подрядчик обновляет 7,8 километров полотна от села Липовка до трассы «Доброе – Мичуринск». Демонтирует старую дорожную одежду, укладывает слои песка, геоспана, увеличивающего прочность, щебня и асфальтобетонное покрытие. Толщина дорожного покрытия составит более 80 сантиметров.

Это первый из трёх этапов капремонта дороги «Липецк – Борисовка», всего подрядчик обновит 18 километров трассы. На этом направлении расположен ряд густонаселённых сёл: Капитанщино, Коренёвщино, Горицы, Большой Хомутец, Лебяжье, Чечеры, Липовка, Борисовка, Верещагино, Леденёвка. За сутки здесь проезжают около 16 000 автомобилей. Капитальный ремонт проводится впервые с момента постройки дороги в 1981 году. Помимо новой проезжей части в Липовке, Борисовке и Верещагино появятся 5 километров пешеходных дорожек. Работы профинансированы региональной программой «Развитие транспортной системы Липецкой области».

«В этом году мы отремонтируем более 400 километров региональных дорог. Это позволит сделать их более комфортными и безопасными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.