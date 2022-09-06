В селе Боринское Липецкого района завершился первый этап благоустройства сквера «Молодежный». Работы велись в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На территории площадью около семи тысяч квадратных метров ранее не было благоустроенного места для прогулок. Теперь здесь появились комфортные пешеходные зоны, озеленение, беседки, малые архитектурные формы, детская площадка и зона для занятий воркаутом.

«Улучшением качества жизни людей и в городах, и в сельской местности мы стремимся заниматься постоянно, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В каждом районе сегодня появляются новые общественные пространства, деревни и села благоустраиваются».

Обустройство сквера планируется завершить в рамках второго и третьего этапов. Общественное пространство дополнят фотозоной для молодоженов, озеленением и освещением, а детскую и спортивную площадки новым оборудованием. Новый сквер уже сейчас пользуется большой популярностью – в районе улицы Молодежная живут около 2,5 тысяч человек, пятая часть из которых – дети. Всего благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Липецкой области преобразятся 115 территорий, 30 из них – скверы, расположенные в разных районах региона. Треть из них уже готовы и открыты для посещения жителями.