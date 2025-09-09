Первый фестиваль моды и дизайна «Сплетение» прошел в Ельце

Старинный Елец превратился в столицу моды и дизайна Липецкой области — здесь впервые прошёл фестиваль «Сплетение». Он собрал местных дизайнеров, молодых модельеров и мастеров ремёсел, став главным культурным акцентом празднования Дня города. Организаторы мероприятия – министерство экономического развития Липецкой области и Центр развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП при содействии администрации городского округа города Ельца.

Фестиваль стал уникальной площадкой, где соединились традиции и современные модные тенденции. Ельчане и гости города увидели дефиле ведущих региональных брендов, авторские коллекции елецких кружев, показы резидентов мультибрендового пространства «Арт Подиум», а также коллекции молодых дизайнеров-участников проекта «Вектор модного будущего».

Президент Международной ассоциации байеров, генеральный директор Fashion Hub Russia Георгий Ростовщиков в своём выступлении отметил высокий уровень локальных брендов и аутентичность елецкого кружева. Особое внимание зрителей привлекли коллекции студентов, вдохновлённые культурным наследием и природой России. По итогам конкурса первое место заняла коллекция «Славянская сказка» Дарьи Кобзевой; второе место — коллекция «Сияние вод» Софии Григорьевой и Лилит Мнацаканян; третье место — коллекция «Цикличность» Антона Олейника и Манэ Мукелян. Все участники получили дипломы и сертификаты на приобретение тканей для будущих коллекций. Фестиваль сопровождали творческие мастер-классы, ремесленная ярмарка, гастрономическая зона, музыкальные и танцевальные выступления.

В Липецкой области ведется активная работа по развитию местных брендов. Этому в том числе способствовал уход с российского рынка иностранных производителей. За три года количество отечественных производителей одежды и обуви выросло на 21%.

В регионе сформировано отраслевое бизнес-сообщество, в которое входят представители сферы легкой промышленности. Именно по инициативе предпринимателей запущен проект Правительства Липецкой области и Центра развития креативных индустрий «Арт Подиум», который призван поддержать малый бизнес, способствовать росту продаж и развитию модной индустрии.

В мультибрендовом пространстве представлены коллекции 23 местных дизайнеров, проходят показы модных коллекций, презентации локальных брендов, творческие встречи со стилистами и образовательные мероприятия. За 4 месяца реализации проект «Арт Подиум» уже успел привлечь внимание жителей региона – пространство посетили боле 15 тыс. гостей. Особую активность проявили студенты липецких учебных заведений, которые видят в нём площадку для самовыражения и развития творческого потенциала.

Одной из мер поддержки представителей легкой промышленности являются льготные займы Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Для начинающих предпринимателей доступны займы под 5% годовых, для действующих — по ставке, равной половине ключевой ставки Центрального банка.

Для решения системных вопросов отрасли и рассмотрения предложений в регионе создана рабочая группа по легкой промышленности при Координационном Совете по развитию МСП при губернаторе Игоре Артамонове. В социальных сетях организован отраслевой чат для обмена опытом и взаимодействия предпринимателей. По запросу бизнеса регулярно проводятся обучения руководителей и персонала.